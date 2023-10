Dinheiro, droga e máquinas de cartões foram apreendidos na casa do suspeito - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um morador do Jardim Maria Antônia, de Sumaré, foi preso nesta terça-feira (3) suspeito de participar do roubo de 48 armas de uma transportadora em um condomínio logístico de Campinas. O crime ocorreu em setembro do ano passado.

Na casa dele, policiais civis do 7º Distrito Policial de Campinas localizaram 3 kg de maconha, máquinas de cartões, balança de precisão, uma quantia em dinheiro e parte de uma carga de salgadinhos roubada. Além do assalto, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Civil também deteve um comparsa na região da Vila Padre Anchieta, em Campinas, e um terceiro envolvido foi identificado, mas não foi localizado pela corporação.

As investigações ainda estão em andamento, na tentativa de localizar outros envolvidos no assalto. Nenhuma das armas foi recuperada pela polícia.

O caso

Usando uniformes pretos e coletes balísticos, os criminosos fizeram um buraco em um muro construído com placas de concreto e conseguiram invadir uma transportadora no TIC (Terminal Intermodal de Cargas), em Campinas, no limite com Sumaré, de onde levaram as armas. O caso aconteceu na madrugada do dia 27 de setembro de 2022.

Na fuga, o grupo abandonou aproximadamente 1,5 mil munições de calibres 22 e 556, além de carregadores de pistola e municiadores rápidos.

Colaborou Paula Nacasaki