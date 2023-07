Morador de Sumaré é alvo de ação da polícia mineira

No apartamento dele, na região de Nova Veneza, foram apreendidos celulares, computador e documentos

Um morador de Sumaré, de 37 anos, foi um dos alvos da Operação Erga Omnes, desencadeada pela Polícia Civil de Poços de Caldas. No apartamento dele, na região de Nova Veneza, foram apreendidos celulares, computador e documentos. Ele não estava no imóvel no momento da ação.

De acordo com a polícia, ele seria irmão do principal investigado de um esquema de narcotráfico em Minas. Outro mandado de busca foi cumprido em Campinas, mas não houve prisão.

No total, os policiais autuaram em 77 mandados de busca e apreensão e 46 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas e organização criminosa.

A Polícia Civil de Poços de Caldas informou a apreensão de cinco armas de fogo, dois veículos, aparelhos celulares, R$ 20 mil em dinheiro, 915 comprimidos de ecstasy, 1.453 pinos de cocaína, uma quantidade de maconha e haxixe, cinco balanças de precisão, cadernos de anotação, além de lâminas e invólucros plásticos para fracionar e embalar entorpecentes.

Segundo a delegada regional em Poços de Caldas, Maria Cecília Gomes Flora, a investigação continuará na tentativa de identificar outros suspeitos.

TRABALHO. O delegado mineiro Cleyson Brene destacou que o trabalho começou em janeiro de 2023, com o monitoramento de um integrante de uma facção criminosa e sua ligação com membros custodiados em presídio.

“A partir daí, vários outros integrantes que atuavam de dentro do complexo prisional, comandando o tráfico tanto dentro quanto fora do presídio, foram identificados”, relata.

“Nesta primeira fase procuramos os elementos probatórios sobre o tráfico de drogas, mas em uma segunda fase poderemos apurar a lavagem de dinheiro”, completa Cleyson.

A operação contou com participação de mais de 200 policiais de 40 municípios, envolveu três departamentos, e teve apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, da CAT (Coordenação Aerotática) e do Canil da corporação mineira.