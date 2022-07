Monitoramento das principais vias é arma contra o crime

Quem passa por Sumaré não imagina que pode ser observado, principalmente, nas principais vias de acesso na cidade. Segundo o comandante da GCM (Guarda Civil Municipal), Eduardo Ramalho Clude, estão instaladas 26 câmeras de OCR, conhecidas como câmeras inteligentes, que realizam as leituras de placas de carros. Caso seja identificada queixa de furto ou roubo, por exemplo, uma equipe da corporação ou da Polícia Militar pode ser acionada para realizar a abordagem.

“O monitoramento é realizado em tempo real. Quando é identificado algum veículo é compartilhado no sistema interligado com outras cidades. É acionado um alarme e identifica o local onde está”, disse o comandante e responsável pela Secretaria de Segurança do município.

Em determinados locais da cidade, também estão os equipamentos com câmeras em 360 graus, que também podem flagrar a fuga de assaltantes ou responsáveis por homicídios, por exemplo. “Sempre que requisitadas as imagens são fornecidas para as investigações realizadas pela Polícia Civil, ou Polícia Militar, se necessário”, informou Ramalho.

Central de monitoramento acompanha imagens de câmeras – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) disse que as câmeras passaram a ser colocadas em escolas municipais para melhorar a segurança, pois os guardas do Centro de Comunicações também monitoram as imagens.

Além das escolas, também foram instaladas as câmeras nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Matão e Jardim Macarenko.

ATENDIMENTOS. De acordo com o comandante, no primeiro semestre de 2022, a corporação recebeu 3.179 solicitações por telefone, o que representam 18 chamados por dia. Desse número, 821 resultaram em ocorrências atendidas pela GCM.

“O número de crimes da cidade está caindo ao longo dos anos. Temos mantido os investimentos na corporação e também apoiamos a Polícia Militar com os aluguéis da 1ª Companhia, que fica no Centro, e da 2ª Companhia da Polícia Militar, na Área Cura. Precisamos dessa atuação em conjunto porque a cidade é muito grande e essa união facilita a atuação na cidade”, disse Dalben.

Programa antidrogas é retomado após interrupção

Após flexibilização das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré retomou neste ano as aulas do Promad (Programa Municipal Antidrogas) nas escolas da cidade.

A formatura ocorreu no mês passado para os 265 alunos dos 5º anos das Escolas Municipais Alfredo de Castro Donaire, Ramona Canhete Pinto e Parque Residencial Regina, região do Matão. A celebração fez parte do aniversário de 154 anos de Sumaré.

“O Promad é uma ferramenta muito especial que temos para auxiliar na formação dos nossos alunos, não só na vida acadêmica, mas como cidadãos de bem. A orientação e conscientização são essenciais para reduzirmos os problemas causados pelo uso das drogas, que afetam não apenas o indivíduo em si, mas toda a sociedade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Ao longo do semestre, os alunos receberam orientações sobre os malefícios do uso das drogas, trabalhando com a prevenção e ainda preparando os jovens para solucionarem, de modo seguro, as dificuldades que podem ser encontradas ao longo da vida.

Os estudantes recebem uma cartilha de atividades e certificado de participação. As aulas são ministradas por uma equipe de guardas municipais, uma vez por semana.