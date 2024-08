Mobiliza confirma Toninho Mineiro como candidato a prefeito de Sumaré

Ele disputará a eleição ao lado do vice Warlei Fininho; convenção aconteceu na última segunda, no Jardim Maria Antônia

A candidatura do vereador Toninho Mineiro para Prefeitura de Sumaré foi oficializada em convenção do Mobiliza, nesta segunda-feira (5), no Jardim Maria Antonia. Ele vai disputar a eleição ao lado do vice Warlei Fininho, com chapa pura. O grupo, com 22 candidatos a vereador, será o único de oposição direta ao atual governo.

Fininho (vice) e Toninho Mineiro (prefeito) disputarão eleição em Sumaré – Foto: Divulgação

De acordo com a organização, a convenção aconteceu mesmo com tentativas de forças adversárias de desestabilizar o grupo, incluindo ações para tirar a direção do partido do controle de Warlei Fininho, presidente da sigla. Essas ações foram barradas na Justiça.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eles tentaram calar a nossa voz, não só a minha, mas a de todos os candidatos a vereador, mas isso só mostra que temos a força e a condição de vencer. Estamos aqui para mudar a história de Sumaré, com amor e força. Nosso grupo está unido e determinado a fazer a diferença”, disse Toninho.

Compromisso

Segundo Fininho, a iniciativa fortalece o compromisso com o povo de Sumaré. “Estamos prontos para trabalhar incansavelmente e trazer as mudanças que nossa cidade precisa. Não nos calaremos diante das adversidades e estamos mais organizados e fortes do que nunca”, disse o candidato a vice.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Toninho foi eleito vereador pela primeira vez em 1992 e, em 1996, para novo mandado. Depois reeleito em 2004 e 2008. Em 2012 e 2016, concorreu ao cargo de prefeito, alcançando o terceiro lugar em 2016. Toninho voltou à câmara em 2021.

Além da atuação política, ele concluiu o EJA (Ensino para Jovens e Adultos) em 2000 e se formou em Direito pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), em 2006.

Fininho é proprietário de um posto de combustível e de uma loja de colchões. Foi eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016.