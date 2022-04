Missa de Irmã Rita será neste domingo, na Igreja São Judas Tadeu

Nascida no Ceará, Irmã Rita foi conhecida pelos trabalhos assistenciais e por ter sido uma mulher à frente do seu tempo

Na juventude irmã Rita de Albuquerque atendia de graça moradores em um consultório odontológico que montou - Foto: Associação Pró-Memória de Sumaré

A missa de sétimo dia de Rita Barroso de Albuquerque, a Irmã Rita, símbolo da caridade em Sumaré, será realizada neste domingo, às 7h30, na Igreja São Judas Tadeu, no bairro de mesmo nome. A freira e fundadora da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, em Sumaré, estava internada em Campinas e morreu em decorrência de insuficiência respiratória, na noite de segunda-feira (18), aos 95 anos.

Nascida no Ceará, Irmã Rita foi conhecida pelos trabalhos assistenciais e por ter sido uma mulher à frente do seu tempo. Aos 17 anos, em 1943, ela recebeu o brevê de aviadora civil. Aos 23, já havia concluído a graduação de odontologia e pós-graduação na área, de acordo com a Associação Pró-Memória de Sumaré.

Em 1972, a irmã fundou a associação no bairro São Judas, em Sumaré, com projetos voltados para alfabetização de adultos, cursos de datilografia, corte e costura, entre outros. Atualmente, a sociedade atende mais de 100 crianças, adolescentes e idosos, com cerca de 10 colaboradores.