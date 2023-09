Ele estará no município para um encontro com autoridades, empresários e lideranças sociais

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho estará em Sumaré nesta sexta-feira (15), às 10 horas, na Estância Árvore da Vida, para um encontro com autoridades, lideranças empresariais e entidades da sociedade civil.

Marinho volta a ser ministro de Lula depois de ter comandado a pasta entre 2005 e 2007 – Foto: Arquivo/Liberal

Marinho volta a ser ministro no governo de Lula (PT) depois ter comandado a mesma pasta entre 2005 e 2007.

Ele também foi o titular do Ministério da Previdência Social entre 2007 e 2008.

Marinho deixou o governo federal no final de 2008 para concorrer à prefeitura de São Bernardo do Campo e atualmente preside o diretório estadual do PT em São Paulo. Nas eleições do ano passado, foi eleito deputado federal.

Ele recebeu o convite do vereador Willian Souza (PT) para visitar o município e receber as demandas relacionadas ao setor.

Durante o evento, Souza também aproveitará a oportunidade para falar sobre as reuniões que participou, nesta quinta-feira (14) com outros ministros e Lula.