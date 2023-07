Menino que morreu após ser atropelado na calçada é sepultado em Sumaré

Mãe do menino contou com a ajuda da comunidade da Vila Valle para conseguir os recursos para o sepultamento do garoto

Mãe se despede do filho durante enterro no Cemitério da Saudade, em Sumaré - Foto: Arquivo Pessoal

O garoto Kauan Miguel Gallo Teixeira, de 10 anos, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (14), no Cemitério da Saudade, em Sumaré. Ele foi atropelado na calçada pelo motorista de uma caminhonete, na Vila Valle, em Sumaré, na noite do último sábado (8). Ele sofreu traumatismo craniano, coágulo no cérebro e uma fratura no fêmur.

O menino chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Sumaré em estado gravíssimo e precisou ficar em coma induzido, mas teve morte encefálica às 15h07 desta quarta-feira (12).

O atropelamento ocorreu enquanto o condutor realizava uma manobra de “cavalo de pau” na Rua Vitório Breda, no cruzamento com a Rua Quirílio Ravagnane. Ele fugiu sem prestar socorro à vítima. O homem foi localizado pela Polícia Militar em um posto da cidade, de acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial.

O garoto vivia com a mãe, Aline Aparecida Gallo, e o irmão de 6 anos, a poucos metros do local do acidente. De acordo com os amigos, ela está muito abalada e não consegue aceitar a morte do filho.

Aline contou com a ajuda da comunidade da Vila Valle para conseguir os recursos para o sepultamento do garoto.

“Consegui ir ao velório, mas não tive condições de ficar perto do caixão do meu filho que estava lacrado. É uma dor muito grande, quero justiça”, desabafa a mãe de Kauan.

O caso

De acordo com a polícia, dentro do veículo foi localizada uma lata de cerveja e ele estava com a carteira de habilitação vencida desde 2008.

Conduzido ao plantão policial, o motorista chegou a ser autuado em flagrante, naquele momento, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

No entanto, devido à morte da vítima, o condutor passou a responder por homicídio culposo (sem intenção). O caso está sendo apurado pelos policiais civis do 2º Distrito Policial.

No entanto, ele foi colocado em liberdade após a audiência de custódia, tendo que cumprir algumas medidas cautelares. Ele está proibido de deixar a cidade sem comunicação prévia, deve ficar recolhido das 21h às 6h e comparecer mensalmente ao Fórum.

Outro lado

Em nota, as advogadas Isamara Duarte dos Santos e Elis Rejane Falchi Fonseca Domingues, que representam o motorista, relataram que “a informação de que ele estava fazendo manobras perigosas não foi confirmada. E será esclarecida no decurso do processo”.

As defensoras afirmaram que ele se retirou do local diante do temor de ser linchado pelos populares. Depois, ele se deslocou até o posto de combustível mais próximo a pediu socorro à vítima.