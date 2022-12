Matrículas de imóveis no Vila Soma devem sair no próximo mês

Segundo presidente do Instituto de Políticas Públicas, 356 contratos de compra serão registrados em matrícula em janeiro

Falta pouco para que os moradores da Vila Soma, em Sumaré, possam finalmente conseguir os registros de propriedade dos imóveis. Segundo Renato Goes, presidente do Instituto de Políticas Públicas, responsável pela regularização fundiária, 356 contratos de compra serão registrados em matrícula em janeiro de 2023.

A medida foi possível a partir da CRF (Certidão de Regularização Fundiária) da Vila Soma, registrada neste mês. “O documento divide a área em 2.738 lotes e cria a sua ‘identidade jurídica’, permitindo que cada morador que já assinou o contrato e está pagando pelo imóvel possa conseguir o registro da propriedade”, diz Goes.

Segundo o presidente do instituto, ele deve encaminhar, em média, 500 contratos por mês para registros em matrícula, sucessivamente, até que todos os moradores da área sejam contemplados.

O presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza (PT), acompanha a expectativa da casa própria na área, que antes, era considerada como ocupação há dez anos. O caso só teve um desfecho após a disputa judicial ir ao STF (Supremo Tribunal Federal), que permitiu a regulamentação de lotes para famílias.

“Desde o início da nossa luta, sempre deixamos claro que os moradores não queriam moradias de graça. Eles sempre se posicionaram que gostariam de pagar pelo espaço. O acordo para a regularização foi favorável para todas as partes. Desde os responsáveis pela área que passaram a receber, bem como os trabalhadores da antiga empresa que também receberam seus direitos”, disse Willian, durante entrevista à Rádio Clube AM 580, do Grupo Liberal, na última semana.

O parlamentar, que é considerada uma liderança política que atua em favor da Vila Soma, diz que a regularização da área é um case de sucesso e vem despertando interesse de políticos de outras regiões.

“É importante destacar que a partir da gestão do prefeito Luiz Dalben (Cidadania) foi possível criar um espaço de diálogo para resolver essa situação tão antiga”, enfatiza o presidente da Câmara.

Souza também espera buscar apoio federal no próximo ano, com o presidente Lula (PT) com relação ao déficit de moradia da cidade que é em torno de 49,5 mil moradias para famílias em situação de vulnerabilidade.