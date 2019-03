Matão recebe ‘fumacê’ contra o mosquito da dengue

Bairros da região do Matão estão recebendo essa semana os agentes de Saúde e de Endemias da Prefeitura de Sumaré, que realizam os serviços de nebulização, aplicação de larvicida e orientações para o combate ao mosquito da dengue. O inseticida já foi aplicado no Jardim das Oliveiras, San Martin, Condomínio Coronel e segue agora para o Parque General Osório. Os bairros foram escolhidos por somarem seis casos positivos de dengue neste ano, sendo necessária, portanto, a ação de bloqueio.

No dia anterior à aplicação do “fumacê”, os agentes percorrem os imóveis verificando os quintais, aplicando larvicida quando necessário e orientando os moradores para a eliminação de materiais que possam servir de criadouro ao Aedes aegypti. No dia seguinte, o inseticida é aplicado nos quintais dos imóveis, em construções, terrenos baldios, entre outros, para combater os mosquitos adultos. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Este é trabalho de bloqueio é muito importante para interromper a transmissão da dengue. Porém, é ainda mais importante cuidarmos do nosso quintal, eliminando os criadouros. Não adianta realizarmos esses serviços hoje se, na semana que vem, houver novamente larvas do mosquito se desenvolvendo, retomando todo o ciclo. Por isso, contamos com a colaboração de toda nossa população. Não podemos descuidar, principalmente neste período de chuvas e calor”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Há duas semanas, o trabalho de orientação, aplicação de larvicida e nebulização foi realizado nos bairros São Judas Tadeu e Recanto das Árvores, na região da Área Cura, que também apresentavam alta incidência de casos suspeitos e confirmados da doença.

Na semana passada, foi a vez do Parque Salerno receber a ação. O trabalho seguirá na próxima semana conforme a necessidade, em bairros onde o risco de transmissão for maior. Sumaré tem 33 casos de dengue confirmados até o momento.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.