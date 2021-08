Manutenção pode deixar até 36 bairros de Sumaré sem água neste domingo

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto de Sumaré, realiza neste domingo (1º) manutenções preventivas no sistema elétrico da ETA I, localizada na Vila Menuzzo.

Manutenção será realizada na ETA I neste domingo – Foto: Divulgação / BRK Ambiental

Serão realizadas duas intervenções. Uma consiste na substituição de equipamentos elétricos da cabine de transformação de energia, que é responsável pelo fornecimento de energia para a estação. A segunda será realizada na cabine elétrica, onde a empresa fará a limpeza geral e a inspeção dos componentes elétricos.

Segundo a BRK, o objetivo é modernizar o sistema elétrico da ETA I.

Durante o dia, 36 bairros da região central podem ter oscilação no abastecimento. A previsão é que o serviço seja totalmente regularizado no final da noite do mesmo dia.

Confira os bairros:

Centro, Parque Franceschini, Vila Menuzzo, Jardim São José, Vila Miranda, Jardim das Palmeiras, Jardim Primavera, Jardim Puche, Jardim Santa Madalena, Jardim São João, Parque João Vasconcellos, Residencial Parque da Floresta, Jardim Luz Dal Alma, Vila Yolanda Costa e Silva, Jardim João Paulo II, Residencial Portal do Lago, Jardim Constecca, Jardim Residencial Vaughan, Jardim Residencial Ravagnani, Parque Residencial Casarão, Parque Residencial Florença, Residencial Amalia Luiza, Vila Macarenko, Parque Ongaro, Parque Versailles, Planalto do Sol, Jardim Marchissolo, Jardim Paulista, Jardim Paulista, Jardim Residencial Veccon, Jardim São Carlos, Jardim São Rocchi, Parque Emilia, Vila Juliana, Horto Florestal e Jardim Eldorado.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24h por dia.