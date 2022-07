Mais populosa da RPT, Sumaré completa 154 anos de fundação

Uma capela dedicada à Nossa Senhora de Sant’Ana faz desta terça-feira, 26 de julho, a data que marca o início da fundação de Sumaré, há 154 anos, bem como a homenagem à padroeira. Tal como diversos municípios do Estado, foi da divisão de sesmarias no final do século 19 que surgiram as terras que viriam a se tornar território sumareense. A construção de uma capela para a santa, então, serviu de marco histórico para a cidade, formada por fazendas e povoados no início.

Impulsionada por um crescimento acima da média entre os anos 70 e 80, fruto da migração pelo País estimulada pelo desenvolvimento industrial, a cidade que chega hoje aos 154 anos é a mais populosa da RPT (Região do Polo Têxtil) e a segunda na RMC (Região Metropolitana de Campinas). No Estado, está entre as 30 com mais habitantes de um total de 645 municípios.

São cerca de 289 mil pessoas que vivem em Sumaré, segundo as estimativas mais recentes da Fundação Seade, uma cifra que exige uma demanda constante por investimentos na melhoria de vida da população.

Região do portal de Sumaré, que faz aniversário nesta terça-feira – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A evolução da cidade, então, passa, em grande parte, pela gestão pública. Sob o comando de Luiz Dalben (Cidadania), a prefeitura tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura do município.

Nos últimos anos, a cidade tem visto um investimento considerável em mobilidade urbana. Serviços como o de recape e revitalização de ruas e avenidas, bem como a duplicação de estradas municipais, ajudam o município garantir a fluidez e a segurança do trânsito local.

Segundo a prefeitura, cerca de 2 milhões de metros quadrados de pavimentação foram feitos desde 2017. Avenidas como a da Amizade, Rebouças, Minasa e Júlio de Vasconcellos passaram por melhorias.

Para os próximos anos, a expectativa é de que a cidade ganhe três viadutos. Dois deles na região central e outro na região do Jardim Picerno. Os dispositivos serão construídos pela Rumo Logística, responsável pela linha férrea que divide o município e exige a transposição em alguns pontos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“As melhorias que podemos ver por toda a cidade são frutos do planejamento e empenho para o crescimento e desenvolvimento de Sumaré. Trabalhamos em prol da população e para oferecer serviços de excelência, que contribuam para a qualidade de vida e que façam nossos moradores terem orgulho de viver em Sumaré”, diz Luiz Dalben.

SAÚDE. Outra série de investimentos que tem sido feita é em relação à rede de saúde. Segundo a prefeitura, 15 novas unidades foram entregues nos últimos anos. Entre elas, uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na região do Matão. Outras áreas, como Jardim Denadai, Jardim Picerno e Maria Antônia também deverão ser contempladas.

O prefeito Luiz Dalben durante a entrega da ampliação da UPA do Macarenko, na semana passada – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Na semana passada, foi entregue a ampliação da UPA do Jardim Macarenko, uma das principais unidades de saúde de Sumaré, na região central. O local passou a contar com 21 novos leitos de enfermaria. As obras foram feitas com recursos da própria prefeitura.