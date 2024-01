Mais de 43 mil eleitores da RPT precisam regularizar o título de eleitor

Atualizações podem ser feitas até 8 de maio no site do TSE; após o período, quem estiver irregular não poderá mais votar

Quem tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem até o dia 8 de maio para regularizar o título de eleitor diretamente no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na RPT (Região do Polo Têxtil), do total de 737.995 eleitores atualmente, 43.460 pessoas estão com os documentos cancelados.

Hortolândia é a cidade com maior número de eleitores irregulares, com 14.562; seguida de Santa Bárbara d’Oeste, com 13.372; Sumaré, com 5.813; Americana, com 5.545; e Nova Odessa, com 4.168.

Situação pode ser verificada com o aplicativo e-Título – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Estão em situação irregular as pessoas que deixaram de votar e justificar ausência por três eleições consecutivas. O prazo também vale para aqueles que pretendem tirar o título de eleitor.

De acordo com o TSE, a legislação vigente também determina que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou transferência pode ser recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição.

Neste ano, as escolhas para prefeito, vice-prefeito e vereadores terá o primeiro turno no dia 6 de outubro. Já o segundo turno está marcado para o dia 27 do mesmo mês, em cidades com mais 200 mil eleitores, caso nenhum candidato a prefeito obtenha votos suficientes para vencer a disputa na primeira votação.

Entre as cidades da RPT, apenas Sumaré, que em 2023 tinha 200.967 eleitores, segundo dados do próprio TSE, tem a possibilidade de uma disputa em segundo turno.

Ainda conforme o TSE, vale lembrar que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens maiores de 16 e menores de 18. Apenas estrangeiros e conscritos (convocados para o serviço militar obrigatório) não podem alistar-se como eleitor e votar.

DÚVIDAS

O eleitores podem tirar as dúvidas no cartório eleitoral, ou diretamente no site do TSE. Para verificar a situação da inscrição, basta preencher o número do CPF.

Caso tenha débitos referentes às multas de eleições anteriores, é preciso fazer o pagamento antes de registrar o requerimento de regularização do documento.

As multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais podem ser pagas pelo serviço de consulta de débitos eleitorais, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto GRU (Guia de Recolhimento da União), Pix ou de cartão de crédito.