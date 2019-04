Mãe e filha acusam corretor de golpe em compra de terrenos

Duas mulheres, mãe e filha, afirmam que foram lesadas por um corretor na negociação de dois terrenos do condomínio Real Park, em Sumaré. O homem teria pedido R$ 5 mil de cada uma delas como adiantamento para “segurar” os lotes, mas o valor nunca foi repassado para a imobiliária responsável, que também nega que exija adiantamentos do gênero.

A negociação ocorreu em outubro do ano passado. O boletim de ocorrência foi registrado em 29 de março deste ano apenas pela representante comercial de 34 anos, e não pela mãe dela, uma administradora de 60. Em entrevista ao LIBERAL, a representante disse que a indicação do corretor ocorreu através de outro profissional que intermediava a vende de casas no condomínio. Foto: Reprodução / Google Street View

Logo no primeiro contato, o corretor acusado de golpe teria dito que precisava de um cheque caução de R$ 5 mil para garantir a compra do terreno e repassar para o condomínio, além de utilizar o dinheiro para algumas documentações. A vítima fez o cheque, datado do dia 15 de novembro de 2018.

Posteriormente, quando foi assinar o contrato de compra do imóvel, no valor de R$ 175 mil, a vítima não se atentou que os R$ 5 mil que já havia repassado não estavam descontados. Nada sobre a transação foi mencionado na assinatura do contrato, da qual participou um representante legal da Lexus Consultoria Imobiliária, responsável pela comercialização dos lotes.

Em dezembro, a mãe da representante comercial também comprou um terreno através do mesmo corretor. A situação foi idêntica: R$ 5 mil de adiantamento e, na assinatura do contrato, não percebeu que o valor não tinha sido descontado.

“Ali na euforia eu não percebi (que o valor não estava descontado). Eu questionei ele (corretor) quanto ao recibo. Falei ‘você me trouxe o recibo?’ Daí ele falou ‘nossa, eu esqueci’. Falei então toma uma folha de sulfite e você pode fazer a próprio punho”, contou a representante comercial.

A vítima só começou a desconfiar da situação quando não recebeu a documentação e tentava entrar em contato com o corretor, sem sucesso. No começo de março deste ano, a mulher entrou em contato com uma representante da Lexus, e percebeu que havia sido lesada.

“Começamos a conversar, eu falei que tinha dado R$ 5 mil a mais para ele a respeito das documentações, ele falou que chegaria até o final de novembro e até agora nada. E aí ela perguntou ‘como você deu R$ 5 mil a mais?”. Aí, na conversa, a gente identificou que esses R$ 5 mil não estavam nos lançamentos”, contou a representante comercial.

A mulher apontou que entrou em contato com o corretor pelo WhatsApp pedindo a devolução do dinheiro, mas o mesmo afirmava que estava fora do Estado. Primeiro, ele dizia que voltaria em 23 de fevereiro. Depois, a data mudou para 14 de março. O último prazo foi 10 de abril.

Quando a vítima disse que ela e sua mãe não podiam mais aguardar, escreveu que “se não pode, não tem como resolver”.

Intermediador

A funcionária responsável pelo atendimento comercial da Lexus, Thais Valarini, explicou que o corretor em questão é autônomo e procurou a imobiliária dizendo que tinha clientes interessados em adquirir lotes no Real Park. Como o profissional já havia trabalhado com a empresa em outras oportunidades, foi autorizado a intermediar a venda. Não há vínculo trabalhista entre as partes.

A representante da Lexus disse ainda que o profissional receberia 1,8% de comissão, sendo que esse valor seria desmembrado na hora de assinar o contrato. Entretanto, ela reforça que em nenhum momento ele foi autorizado a pedir qualquer tipo de adiantamento, nem repassou nenhum valor do gênero para a imobiliária.

“Esse dinheiro nunca chegou pra gente, não tem nada. Então acho que ela tem o direito de ir atrás dos direitos dela e ir atrás desse corretor aí que recebeu esse valor”, disse Thais. A Lexus cortou relações com o corretor.

Corretor não explica motivo à reportagem

O LIBERAL entrou em contato com o corretor três vezes. Nas duas primeiras ligações, após a reportagem explicar que estava fazendo uma reportagem sobre o caso, o homem pediu para o contato ser retornado no dia seguinte e em horários específicos.

No terceiro contato, novamente após explicação do caso, ele começou a fazer perguntas desconexas. “Bom, o que poderia fazer daqui pra frente?”, questionou o corretor para a reportagem. “O que seria?”, insistiu o homem.

A reportagem novamente explicou o intuito da ligação. “Então fala pra elas, fala pra elas, fala pra elas que… entrar em contato comigo direto, tá?”.

A reportagem recomeçou a explicação, mas a ligação foi encerrada. Em novas tentativas, ele não atendeu a ligação.