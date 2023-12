Loja de departamentos de Sumaré é invadida duas vezes no mesmo dia

Um rapaz e um adolescente foram detidos pela Polícia Militar com R$ 1,2 mil furtados do estabelecimento

Uma rede de lojas de departamentos, no Jardim Luz D’Alma, em Sumaré foi invadida duas vezes na segunda-feira (25), dia de Natal, no intervalo de poucas horas. Dois suspeitos, um rapaz de 23 anos e um adolescente de 16 anos, que teriam participado do furto, foram localizados pela Polícia Militar. Com eles, a PM encontrou dois pegadores de metal e R$ 1,2 mil em dinheiro.

Dinheiro furtado da loja foi recuperado pela Polícia Militar – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a PM (Polícia Militar), inicialmente, os dois suspeitos entraram na loja e conseguiram arrombar parcialmente o cofre. Ambos usaram os pegadores de metal para “pescarem” as notas. Depois, eles teriam ligado para comparsas entrarem no estabelecimento e pegarem o restante do dinheiro, mas o resto da quadrilha não foi localizada pela PM.

As câmeras de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos entraram na loja e praticaram o crime, ambos encapuzados.

A polícia considera a possibilidade de que eles teriam se assustado, desistiram de pegarem outros objetos da loja e depois fugiram.

O rapaz e o menor foram localizados pela PM próximo à linha férrea, na Avenida João Argenton. Eles portavam duas mochilas com o dinheiro e os pegadores de metal.

O maior foi preso em flagrante por furto e corrupção de menor. Como a polícia não conseguiu nenhum familiar para se responsabilizar pelo adolescente, ele permaneceu custodiado e será encaminhado à Fundação Casa.