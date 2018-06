Limpeza em reservatório pode deixar 6 bairros de Sumaré sem água nesta terça

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Sumaré, informa que vai realizar nesta terça-feira (12) uma lavagem preventiva do Reservatório Nova Veneza. Uma equipe com 16 pessoas participará da lavagem que terá início às 10h.

Por conta da intervenção, seis bairros do município podem ter oscilação no abastecimento. A previsão é que o abastecimento seja totalmente regularizado na noite da própria terça-feira. Os bairros afetados são: Chácara Nova Veneza, Jardim Santa Eliza, Parque Silva Azevedo, Parque da Amizade, Jardim Nossa Senhora Conceição e Jardim Conceição.

O objetivo, segundo a concessionária, é garantir a qualidade nos serviços de distribuição e abastecimento de água para a população, além de trazer melhorias para toda a região abastecida por esse sistema. Esse é o quarto reservatório que a concessionária realiza a lavagem neste ano.

A concessionária utilizará caminhões auto vácuo e de hidrojateamento para realizar o trabalho com maior agilidade e eficiência. Ao final, será realizado o processo de desinfecção do reservatório com hipoclorito.

Em caso de dúvidas ligue para 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Com informações da assessoria de imprensa da BRK Ambiental.