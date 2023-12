Justiça marca 1ª audiência sobre a morte de professor em Sumaré

A Justiça marcou para o dia 4 de março de 2024 a 1ª audiência sobre o caso do homicídio do professor Cauê Pozenatto Lima, que ocorrerá de forma telepresencial pela internet. O assassinato ocorreu no Jardim Maria Luiza, na região de Nova Veneza, em Sumaré, em 1º de agosto de 2023

Cauê levou facadas e depois teve o corpo carbonizado pelo assassino – Foto: Reprodução / Facebook

O acusado pelo crime foi o tatuador Wesley Carrera, 35, que está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.

Ele foi apontado pela polícia como o autor das facadas que mataram a vítima e de ter ateado fogo no corpo. Além de homicídio com o agravante de dificultar a defesa da vítima, também responde por ocultação de cadáver.

A esposa dele, Paloma Fernanda Aguiar, 30, chegou a ser presa pelo assassinato, mas foi colocada em liberdade. Ela responde por ocultação de cadáver.

O juiz da 1ª Vara Criminal de Sumaré, Marcus Cunha Rodrigues vai ouvir as testemunhas e interrogar os réus.

Caso não haja nenhuma perícia ou novas diligências, o magistrado decidirá se vai pronunciar, ou seja, levar o réu a júri popular.

A advogada de Wesley foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Os defensores que representavam Paloma desistiram do caso e ela ainda não definiu outros advogados.

Os dois suspeitos foram presos três dias depois do homicídio, no Parque Salerno, em Sumaré.