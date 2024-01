Justiça determina prisão preventiva de suspeito de matar a companheira, em Sumaré

Vítima foi encontrada na residência do casal com ferimentos no rosto e no crânio; suspeito confirmou agressão

Fernanda Tavares foi encontrada já sem vida com ferimentos no rosto e no crânio - Foto: Reprodução

A justiça determinou nesta segunda-feira (29), a prisão preventiva de um homem de 35 anos, suspeito de ter matado a companheira, Fernanda Tavares Barbosa, também de 35 anos. A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) nesta terça-feira (30).

Segundo apurou o LIBERAL, a vítima foi encontrada já sem vida e com ferimentos no rosto e no crânio no último domingo (28), na residência do casal, no Nova Veneza, em Sumaré, após o suspeito ter acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

O companheiro de Fernanda foi preso temporariamente no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, como principal suspeito do feminicídio. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e Polícia Civil.

Crime

No domingo, a PM (Polícia Militar) foi acionada por meio do Copom ao endereço do casal, na Rua Dionice Vasconcellos Ferreira, no Nova Veneza, e ao chegarem no local, encontraram Fernanda na cama com ferimentos no rosto e crânio.

Segundo o registro policial, foi encontrado sangue em dois cômodos da residência, o que levanta a suspeita de que a vítima tenha sido arrastada. Ao ser questionado, o homem confessou que atingiu a companheira com um vidro de perfume e um soco durante uma briga do casal e que só percebeu o óbito por volta de meio dia, quando foi acordá-la.

Versão do suspeito

O suspeito relatou em registro policial que ele e Fernanda tiveram um relacionamento por dois anos, mas estavam separados há dois dias e que, na madrugada deste domingo (28), a vítima teria pulado o muro para entrar na residência, mexido em seu celular e o acordado.

Ele afirmou ainda que a mulher estava com uma grelha quente de churrasqueira em mãos e que, para se defender, arremessou um vidro de perfume na vítima. Ainda de acordo com a versão do suspeito, ela teria tentado pegar a grelha novamente, momento em que ele deu um soco em seu rosto.

Após a agressão, ele relatou que ambos foram para rua, onde a briga continuou. Mais tarde, por volta de 6h, ambos teriam retornado para o imóvel e, segundo o suspeito, a vítima teria deitado no sofá para dormir e ele foi para o quarto.

Ele relatou ainda que acordou por volta de meio dia e que, ao tentar acordar a mulher, notou que ela já estava sem vida e acionou o Samu.

Prisão Preventiva

Segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial e não possui prazo definido, diferente da prisão temporária, regime ao qual o o suspeito estava inicialmente.

A preventiva ocorre quando há indícios que liguem o suspeito ao delito. Ela em geral é pedida para proteger o inquérito ou processo, a ordem pública ou econômica ou a aplicação da lei.