Justiça solicita dados sobre transporte alternativo

A Justiça de Sumaré cobrou, pela segunda vez, que a prefeitura apresente documentos que comprovem a regularidade da operação no sistema de transporte alternativo da cidade. Uma decisão, proferida em 2013, determinou a realização de uma licitação para definir os responsáveis pelas linhas.

Como a sentença “transitou em julgado” (termo jurídico para a fase de um processo em que não há mais recursos”, a juíza Ana Lia Beall, determinou a expedição de ofício ao prefeito Luiz Dalben (PPS) para que comprovasse o cumprimento.

O primeiro documento foi enviado no final do ano passado, mas não houve resposta. Em abril, o pedido foi reiterado com a advertência de que o chefe do Executivo poderia responder por crime de “desobediência” se não apresentasse os documentos. Esta semana, a Procuradora Jurídica do município pediu mais prazo à juíza para atender a determinação.

Segundo a petição, o primeiro ofício “extraviou” dentro da prefeitura. Para responder ao segundo, com a documentação exigida, o pedido foi de mais 15 dias. A magistrada ainda não se manifestou sobre o pedido realizado.