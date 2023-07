Justiça condena autoescola por assédio de instrutor contra aluna em Sumaré

Troca de mensagens entre aluna e examinador - Foto: Reprodução

O Colégio Recursal de Americana – instância que reavalia sentenças dos juizados especiais da região – condenou uma autoescola que funciona na região do Matão, em Sumaré, a indenizar em R$ 3 mil uma aluna que teria sido assediada sexualmente por um instrutor.

Por meio de uma mensagem trocada, o profissional pediu uma “recompensa” que “não precisava ser em dinheiro” para garantir a aprovação dela no exame para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para moto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No “print”, apresentado pela defesa da aluna ao Judiciário, ela ainda pergunta ao funcionário da autoescola se a proposta era “o que estava parecendo”. A resposta dele foi “sim.”

No Juizado Especial Cível de Sumaré, a ação foi julgada improcedente por falta de provas. A decisão foi revertida por uma turma formada por três juízes.

“A troca de mensagens entre o examinador e a aluna, por meio de aplicativo de mensagem é prova suficiente da conduta imprópria do instrutor, tanto que demitido pela empregadora, pois promete a aprovação mediante uma recompensa diversa do pagamento em dinheiro, dando a entender claramente que se trata de recompensa sexual. E a conduta fere a liberdade sexual da autora quando o professor promete a aprovação em prova de habilitação de moto, dando a entender que tem contato com quem pudesse aprová-la, ainda que isso de fato não fosse verdade”, diz a decisão assinada pela juíza Ana Lia Beall.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O advogado da aluna, Gláucio Ferreira Setti, disse que a cliente comemorou o resultado do recurso. “Essa é uma vitória a favor não apenas dela, mas de outras demandas. É um número muito alto de assédio de instrutores, principalmente às mulheres. É preciso fazer alguma coisa”, disse ao LIBERAL.

Já a defesa da autoescola informou que vai recorrer. “Foi uma relação entre os dois e por motivos íntimos houve desavença. As provas produzidas não foram condizentes com uma condenação. Vamos recorrer”, declarou a advogada Danielle Rossato Ferreira.