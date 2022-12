Jovem morre após ser atropelado na Anhanguera, em Sumaré

Um jovem de 19 anos morreu após ser atropelado por um empresário na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na noite deste domingo (11). A vítima foi identificada como Luis Henrique Santos Rodrigues.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 21h a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal, no km 110, sentido interior, nas proximidades do bairro Parque Santo Antônio.

No local, o empresário de 43 anos contou aos PMRs que dirigia seu carro, um Toyota Corola Cross, e um homem apareceu repentinamente no meio da faixa de rolamento. Ele relatou ainda que não teve tempo hábil de frear e acabou atropelando o pedestre.

Toyota Corola Cross que atingiu o jovem na Anhanguera – Foto: Divulgação

Equipes de salvamento atenderam Luis Henrique logo após o atropelamento, entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente por volta de 21h30.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.