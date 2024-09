Jovem é preso por atropelar ex-namorada em Sumaré após fim de relacionamento - O Liberal

Caso foi registrado no plantão policial de Sumaré - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um jovem de 19 anos foi preso por violência doméstica e lesão corporal em Sumaré depois de atropelar a ex-namorada. O atropelamento aconteceu no último sábado (7), no Jardim João Paulo 2, momentos depois de a vítima terminar o relacionamento. O detido responderá ainda por fuga do local do acidente e omissão de socorro.

Segundo relatos da vítima de 18 anos em boletim de ocorrência, ela estava com o então namorado dentro do carro dele, por volta de 23h. Durante uma conversa, a jovem disse que o relacionamento estava acabado.

Ainda de acordo com a jovem, depois de terminar o namoro, ela desceu do carro, um VW Polo e assim que desembarcou o ex jogou o veículo para cima dela, atropelando-a. Ele fugiu na sequência.

Mais tarde, a mãe da jovem chamou a PM, informando que a filha estava na cama com dores na perna e ferimento na cabeça. Ela também tinha imagens que confirmavam o atropelamento.

A vítima foi levada a um hospital particular da cidade, e os policiais foram à casa do agressor. Apresentado no plantão policial, o detido foi autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ele também responderá por omissão de socorro e fuga do local do acidente.