Jovem é esfaqueada pela namorada após discussão em Sumaré

Vítima foi levada à UPA com ferimentos na mão, braço, perna e costas; ela permanece internada, mas não corre risco de morte

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada pela namorada, uma adolescente de 16 anos, no Jardim Macarenko, em Sumaré, na madrugada deste sábado (4). A vítima foi socorrida à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro com ferimentos na mão, braço, perna e costas. Ela permanece internada, mas não corre risco de morte.

De acordo com a PM (Polícia Militar), uma equipe foi acionada após uma discussão entre elas. Quando os militares chegaram ao endereço da vítima, encontraram-na deitada no sofá ensaguentada. A menor estava sentada na escada.

Caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já a adolescente teria relatado aos policiais que efetuou as facadas na namorada em legítima defesa, pois estava sendo agredida injustamente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A mãe da adolescente relatou à Polícia Civil que presenciou quando ambas discutiram que e, em determinado momento, sua filha foi até a cozinha e acertou alguns golpes na namorada. No entanto, não presenciou o momento das facadas. Viu apenas a vítima perambulando pela casa já ferida. Em seguida, avisou a polícia.

A mulher afirmou ainda que a filha dela também está com hematomas devido à briga.

A faca usada pela menor foi apreendida e será encaminhada para a perícia. O casso foi registrado no Plantão Policial como ato infracional e será apurado posteriormente pela Polícia Civil.