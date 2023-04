Jovem de 19 anos morre baleada enquanto dormia em Sumaré; irmã é suspeita

Uma jovem de 18 anos foi assassinada com dois tiros na cabeça enquanto dormia, na residência da família, em um condomínio no bairro Chácaras Bela Vista, em Sumaré, na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é a irmã da vítima, de 32 anos.

Ele teria fugido após o crime e, inclusive, teria avisado o pai que tinha ido para Piracicaba. Familiares desconfiam que a suspeita sofreu um surto psicótico. A Polícia Civil avalia que essa pode ter sido a motivação do crime.

Caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade – Foto: Reprodução / Facebook

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 10h, os policiais estiveram na casa da família após serem informados sobre crime. Eles encontraram Ellen Machado Ferreira de Almeida morta na cama com dois ferimentos na cabeça.

A Polícia Civil apurou que as duas eram irmãs por parte de mãe e não tiveram discussões anteriores. Elas não moravam juntas. Na ocasião, a vítima tinha ido dormir com a irmã.

A própria suspeita teria telefonado para o pai e confessado que tinha matado a irmã. Depois alegou que estava em Piracicaba e ainda portava a arma do crime. O pai pediu para que se entregasse. No entanto, ela afirmou que iria se matar caso a polícia se aproximasse, de acordo com as primeiras apurações sobre o ocorrido.

Ela alegou ainda que estava dormindo no sofá, pois tinha cedido a sua cama para a irmã dormir. Mas em um determinado momento, acordou, foi até a cama onde Ellen dormia e atirou, ainda segundo a apuração policial.

Familiares também relataram à polícia que a suspeita tinha crises, pois acreditava que estava sendo perseguida. Por isso, foram instaladas câmeras pela casa, mas os parentes não acreditavam na possibilidade de uma tragédia como essa.

Os investigadores apreenderam três câmeras de monitoramento instaladas pela casa, com armazenamento das imagens por cartão. O equipamento será periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Ribeiro Moreschi, disse que a Polícia Civil já iniciou a investigação. Segundo ele, o carro que teria sido usado para a fuga já foi inserido no sistema de videomonitoramento da corporação.

“Avaliamos a possibilidade de um possível surto psicótico como a motivação do crime”, afirmou Moreschi. O caso foi registrado no 2º DP (Distrito Policial) da cidade.