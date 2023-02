Jovem de 18 anos passa mal enquanto dirige e morre em Sumaré

Um jovem de 18 anos morreu após passar mal e perder o controle do carro que dirigia, na manhã desta quinta-feira (16), em Sumaré. O incidente ocorreu na Rua Cabo Hofman, zona rural do bairro Parque Franceschini. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, Wellington Dantas dos Santos deixou o sítio onde morava para ir até um supermercado, conduzindo um Chevrolet Monza. Ele estava junto com um familiar, que alegou que o jovem começou a dirigir em ziguezague até subir em um barranco e, no retorno, bateu em outro barranco.

Após a colisão, o Wellington começou a convulsionar e seu parente saiu do carro para procurar pela ajuda do padrasto do jovem. Uma equipe do Samu foi até a estrada para realizar atendimento, mas não houve sucesso.

A perícia técnica constatou que a vítima não possuía nenhuma lesão corporal e, de acordo com familiares, o jovem não apresentava nenhum problema de saúde. O corpo de Wellington foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco