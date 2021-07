Jovem de 18 anos cai de moto e morre atropelado por carro em Sumaré

O jovem Alysson Eliazer da Silva Almeida, de 18 anos, caiu de moto e morreu atropelado por um carro em acidente na noite do último sábado (3), na Rodovia Margarida Campo Dall’Orto, em Sumaré.

Conforme apurado pela polícia, a vítima, que não tinha habilitação para dirigir a moto, perdeu o controle do veículo e bateu na grade de proteção.

Alysson Eliazer da Silva Almeida tinha 18 anos – Foto: Reprodução / Facebook

Com o impacto, Alysson caiu da motocicleta, que foi parar fora da pista, enquanto ele ficou no asfalto e foi atropelado.

O caso aconteceu na altura dos bairros Altos de Sumaré e Jardim Santa Terezinha. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro, um Civic, um assistente administrativo de 40 anos, acionou a polícia após o choque.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele conduzia o veículo na estrada junto de sua esposa quando foram surpreendidos com uma moto CB 300 tombada no acostamento da via, à direita. No instante seguinte, o veículo atropelou a vítima, que estava caída no chão, na faixa esquerda da rodagem.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista relatou que, em função da rapidez, não conseguiu evitar o atropelamento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito do jovem no local.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Conforme consta no registro policial, o pai da namorada de Alysson revelou que o jovem estava em sua casa, jantou com a família e “saiu com a moto às pressas”. A vítima foi advertida pelo pai da namorada para pilotar com cautela.

Minutos após a saída de Alysson, a namorada ligou para a casa dele para saber se ele havia chegado. Após negativa da mãe, a namorada e o pai fizeram o caminho que o jovem iria fazer e se depararam com o acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pelo 2º DP (Distrito Policial) do município. Alysson foi enterrado neste domingo (4), no Cemitério da Saudade, em Sumaré.