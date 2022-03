Inventor de luva, morador de Sumaré ganha R$ 360 mil no ‘Domingão com Huck’

O criador da luva extensora biônica, Ubiratan Costa, mais conhecido como Bira, ganhou R$ 360.657 no quadro The Wall (A Parede), no último domingo (20), no programa Domingão com Huck, transmitido pela Rede Globo.

Ubiratan Costa (à esquerda) participou de quadro na TV – Foto: Reprodução / Rede Globo

De Sumaré, Bira desenvolveu uma luva e entregou, em 2019, para o maestro João Carlos Martins, diagnosticado com distonia focal, que afeta os movimentos dos músculos das mãos.

“Agradeço todo apoio. A parede foi muito legal com a gente, graças a Deus, foi uma surpresa muito grande. Eu achava que íamos sair de lá zerados. Esse dinheiro vai nos ajudar muito com os projetos de designs inclusivos. Claro que não é da noite para o dia, mas vai acontecer ao longo do tempo”, comentou o inventor durante transmissão ao vivo em uma rede social. Ele esteve no programa ao lado do amigo de projeto, José Plácido.

Com o dinheiro, o desenhista pretende realizar lotes de luvas a um preço mais acessível. “Eu vou levar um certo tempo para conseguir isso, porque essa luva é feita uma a uma. Ela é feita com materiais caros e são feitas em impressoras 3D”, explicou.

A luva extensora biônica mantém a mão aberta, principalmente de pacientes que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou para quem tem pequena força na mão. Elas são totalmente mecânicas e não possuem motores, baterias, microcomputadores ou controladores.

Bira desenvolveu a luva especialmente para o maestro após ouvir que o músico se aposentadoria dos pianos por conta da distonia focal. O primeiro protótipo das luvas foi entregue em 2019, após um show de João Carlos Martins em Sumaré.