Inscrições para concurso da Câmara de Sumaré terminam nesta sexta

As provas para 10 vagas estão previstas para o dia 27 de novembro

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Sumaré se encerram nesta sexta-feira. Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Indepac (institutoindepac.org.br), responsável pelo certame.

As provas estão previstas para o dia 27 de novembro. O edital nº 01/2022 prevê 10 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 3.542,65 a R$ 5.767,23.

As inscrições custam R$ 30 para cargos de ensino fundamental, R$ 50 para nível médio e R$ 60 para ensino superior.