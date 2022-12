Indicado por Dalben, Hélio Silva se elege presidente da Câmara de Sumaré

Empresário no ramo de comércio varejista de materiais de construção, vereador liderava o governo na câmara

O vereador Hélio Silva (Cidadania) foi eleito o novo presidente da Câmara de Sumaré durante sessão extraordinária iniciada na noite de quinta e encerrada na madrugada desta sexta-feira. Ele reuniu 20 votos, em chapa única, para assumir o posto ocupado por Willian Souza (PT), que já havia sido reeleito para o cargo e comandou a câmara nos últimos quatro anos.

Hélio Silva (ao centro) comandará a Câmara de Sumaré no biênio 2023/2024 – Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

Empresário no ramo de comércio varejista de materiais de construção, Hélio Silva foi reeleito para o segundo mandato como vereador em 2020. Ele era presidente da Comissão de Justiça e Redação e líder de governo do prefeito Luiz Dalben (Cidadania) no legislativo municipal.

Na formação da Mesa Diretora, o vereador André da Farmácia (PSC) será o primeiro vice-presidente, enquanto Tião Correa (PSDB) ficou com a segunda vice-presidência. Os vereadores Valdir de Oliveira (Republicanos) e João Maioral (PDT) serão 1º e 2º secretários, respectivamente.

“Darei sempre o melhor na condução dos trabalhos dessa que é a casa do povo de Sumaré. Contem comigo”, disse o novo presidente em nota divulgada pela assessoria da câmara.

O mandato da nova Mesa Diretora começa em 1º de janeiro de 2023.