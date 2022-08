Incêndio atinge sorveteria em Sumaré e se alastra para casa vizinha

Um incêndio, que começou possivelmente por um curto circuito no freezer de uma sorveteria, se alastrou rapidamente e também atingiu uma casa vizinha ao estabelecimento, no Parque Residencial Virgílio Basso, em Sumaré, por volta das 18h30 desta terça-feira (30). Ninguém ficou ferido.

O fogo foi controlado pelos bombeiros militares de Americana e o Corpo de Bombeiros de Sumaré.

Bombeiros controlaram o incêndio – Foto:

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Municipal, Mário Dizerzo Bertolo, a equipe iniciou a contenção do fogo no estabelecimento que fica na Rua Luzia do Carmo de Lima, 372.

Ele afirmou ainda que as chamas também atingiram o imóvel vizinho, onde se concentraram mais na ´área da cozinha e que alguns vizinhos auxiliaram o morador na retirada de móveis do local. O incêndio na casa ao lado também foi controlado pelos bombeiros e ninguém se feriu.