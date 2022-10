Incêndio atinge duas kitnets em Sumaré

Bombeiros controlaram um incêndio que atingiu duas kitnets no bairro Virgílio Basso, em Sumaré, na noite desta quinta-feira (27). O fogo atingiu três cômodos dos imóveis. A Defesa Civil constatou que as chamas não chegaram a comprometer a estrutura das moradias.

Assim que perceberam o incêndio, os moradores saíram para a rua e aguardaram a chegada dos bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Kitnets foram atingidas pelo fogo – Foto: Divulgação

O comandante do Corpo de Bombeiros Municipal, Mário Bertolo, afirma que as causas do acidente ainda são desconhecidas. “Os moradores acionaram os bombeiros por volta das 23h, o fogo ocorreu em três cômodos no pavimento superior (sobrado) e também chegou até aos telhados”.

A corporação demorou cerca de duas horas para conter o incêndio e usou aproximadamente 2,5 mil litros d´água. A ação teve o apoio dos bombeiros de Americana.

O superintendente da Defesa Civil, Demétrio Mateus Moreira, diz que foi necessário interditar o imóvel para verificar se a estrutura foi comprometida. “A Defesa Civil retornou ao local na manhã de hoje (sexta-feira), e liberou os imóveis aos moradores, desde que realizassem as reformas necessárias nos telhados e em uma parede que foi a mais afetada”.