Incêndio atinge área de moradias irregulares no São Judas Tadeu

Foram aproximadamente três horas de trabalho dos bombeiros para controlar as chamas; não houve feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de moradias irregulares na tarde desta segunda-feira (29) no bairro São Judas Tadeu, região da Área Cura de Sumaré. Foram aproximadamente três horas de trabalho dos bombeiros para controlar as chamas. Não houve feridos.

Segundo informações da prefeitura, os bombeiros foram acionados por volta de 17h30. As causas do incêndio são desconhecidas e serão investigadas pela polícia Civil.

Incêndio atingiu área de moradias irregulares e ninguém se feriu – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ainda de acordo com a administração, por conta do incêndio, as casas de madeira de oito famílias ficaram destruídas. Um abrigo provisório foi disponibilizado, mas os familiares preferiram ficar na casa de parentes e conhecidos.

O trabalho de rescaldo irá continuar nesta terça-feira (29). Até a publicação desta reportagem, a Defesa Civil estava no local atingido pelo incêndio para as avaliações necessárias.

Foi iniciado ainda o trabalho de limpeza de toda a área pelas equipes da prefeitura. As secretarias de Habitação e de Inclusão Social de Sumaré seguem acompanhando e dando todo o suporte às famílias.