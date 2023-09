Inaugurada, subestação supre demanda e resolve problema de UPA em Sumaré

A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) inaugurou nesta sexta-feira (1º) a subestação “Emílio Bosco”, na região do Matão, em Sumaré. A obra, orçada em R$ 19,4 milhões, integra o Plano de Expansão do Sistema Elétrico e irá suprir a demanda local, já que a rede estava sobrecarregada.

Além disso, resolverá um problema com o raio-x da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão, que não podia ficar por muito tempo ligado.

Subestação da CPFL em Sumaré foi inaugurada nesta sexta – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (13)

“Agora as empresas têm uma confiança maior no processo energético. Eu uso como exemplo a UPA do Matão que tem raio-x. Se a gente ligasse o raio-x o tempo todo, principalmente nos horários de pico, a energia do bairro caía. Não vamos mais sofrer com isso”, apontou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania).

“As escolas também vão ser beneficiadas. A gente sofria demais, porque as escolas ligavam o ar condicionado, gastavam mais energia e às vezes a rede não aguentava. A subestação vai ajudar nisso também”, completou.

Segundo a CPFL, cerca de 23 mil clientes serão beneficiados. Além da demanda, outro problema que será resolvido pela companhia é a distância de outras subestações. O projeto foi construído visando os próximos 10 anos e pode ter a sua capacidade de geração energética duplicada, caso necessário. Embora tenham sido entregues somente neste ano, as obras tiveram início em outubro de 2021 e foram concluídas em 2022.

“O reforço de mais uma subestação de energia para Sumaré suportará o desenvolvimento do município pelo menos para os próximos dez anos. Desta forma, mais indústrias e empresas podem se instalar na cidade”, destacou Roberto Sartori, diretor-presidente da CPFL.

Estrutura deve suprir a demanda da UPA do Matão – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (11)

De acordo com o vereador e líder de governo na Câmara de Sumaré, William Souza (PT), a inauguração da subestação também viabilizará a construção de uma sede da empresa InnovCable, na região do Matão, citada em janeiro pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB). A expectativa é de que 150 empregos sejam gerados.

Entre os principais motivos para o aumento da demanda da rede elétrica local está a regularização de ligações clandestinas de energia na Vila Soma.

Foram realizados R$ 12 milhões em investimentos, iniciados em fevereiro de 2021, permitindo a regularização das ligações de 2.784 famílias. Há expectativa de que os bairros Jardim Nova Terra, Jardim Martins, Jardim São Francisco e Pomares do Quilombo sejam os próximos a passar pelo processo de regularização.