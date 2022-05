Inaugurada em abril, escola funciona sem lousas nas salas em Sumaré

A Escola Estadual Jardim das Orquídeas, em Sumaré, está funcionando sem lousas nas salas desde a inauguração, em 25 de abril. A informação foi relatada ao LIBERAL nesta quinta-feira pela mãe de um dos alunos.

A costureira Janaina Gimenes, 36, conta que os professores estão usando as carteiras dos estudantes no lugar dos quadros. “Eles colocam uma mesa em cima da outra, direcionam o tampo da carteira para os alunos e escrevem sobre essa parte”.

A indignação dela está no fato, também, de inaugurarem a escola sem um equipamento básico. “A escola é bonita, os professores são ótimos e os estudantes parecem gostar muito. Mas como eles inauguram e colocam as crianças lá dentro sem as lousas?”, questiona. Segundo ela, sete salas estão sem o material.

Outra crítica que os pais fazem é sobre a falta de segurança. Segundo a costureira, a unidade tem sido alvo de invasões e furtos. No último final de semana, os televisores que ficavam nas salas foram roubados. Os aparelhos foram localizados e devolvidos.

A Secretaria de Educação de São Paulo respondeu que os equipamentos devem ser instalados ainda em maio, e que a unidade foi inaugurada com estrutura “já finalizada”, mas que “os quadros sofreram atraso na entrega”.

Em relação aos furtos, o secretário de Segurança Pública de Sumaré, Eduardo Ramalho, disse que um membro da GCM (Guarda Civil Municipal) realiza a segurança do prédio e do entorno durante à noite e aos finais de semana, e que o profissional colaborou com a Polícia Militar para resolver o caso dos televisores.