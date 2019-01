Casas atingidas por enchentes podem ter revisão do IPTU

Os proprietários de imóveis em Sumaré que foram atingidos pelas cheias do Ribeirão Quilombo e seus afluentes, no início deste mês, podem solicitar a revisão do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Segundo a prefeitura, uma avaliação de responsáveis técnicos entendeu que os moradores poderão ser beneficiados com descontos no imposto, conforme prevê a Lei Municipal 3.647/01, sancionada pelo ex-prefeito Dirceu Dalben em dezembro de 2001, quando o município passou por situação semelhante. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Os proprietários podem procurar a CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte) a partir da próxima semana para solicitar a revisão do tributo. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Ipiranga, nº 73, Centro. O telefone para mais informações é o (19) 3873-8806. É necessário apresentar as seguintes cópias: documento de propriedade do imóvel (escritura ou contrato de compra e venda), comprovante de residência, CPF e RG.

Em um primeiro momento, a CEAC verificará se o contribuinte ainda não recebe o benefício e, posteriormente, se for o caso, encaminhará o pedido aos órgãos técnicos responsáveis pela vistoria do imóvel. Atendendo à Lei 3.647/01, a equipe emitirá um laudo, indicando o grau de comprometimento da residência e a proporcional porcentagem de redução que poderá ser aplicada no IPTU.