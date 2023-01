Idoso morre após ser atingido por portão da empresa em que trabalhava, em Sumaré

Jorge Aparecido Delfino foi atingido pelo portão da empresa onde trabalhava e não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Um idoso de 64 anos morreu na noite de quinta-feira (26), após ser atingido pelo portão da empresa onde trabalhava, no Nova Veneza, em Sumaré. De acordo com o filho, a estrutura estava com problemas há pelo menos dois meses. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Jorge Aparecido Delfino, que trabalhava na empresa Trufer Sucatas, foi atingido pelo portão de entrada e saída do empreendimento por volta de 18h desta quinta. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até a empresa para tentar socorrer o idoso, mas ele não resistiu e morreu no local do acidente.

De acordo com os socorristas do Samu, o portão acertou o tórax de Jorge, ocasionando o óbito.

Segundo relato do filho do idoso em registro policial, que também trabalha na mesma empresa, o portão é muito pesado e, por conta disso, apresenta problema com frequência. Segundo ele, há aproximadamente dois meses, a abertura e fechamento têm sido realizado de maneira manual, porque o motor está danificado.

Ele também afirmou que a empresa estava ciente sobre os problemas relacionados ao portão.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Sumaré e as investigações seguem pelo 5° DP (Distrito Policial).

Trufer: Procurada para comentar os apontamentos feitos pelo filho da vítima, a empresa lamentou profundamente o ocorrido e o advogado que a representa, Fernando Campano, relatou que todas as informações são açodadas e que as circunstâncias do acidente serão melhor averiguadas na tramitação do inquérito.

A Trufer comunicou também que a vítima é funcionário terceirizado da empresa, que presta serviços de segurança e que disponibilizará todo o auxílio à família, visando minorar o sofrimento dos familiares, com resvalos psicológicos e financeiros.

Pontuou ainda que está desde o início colaborando com as autoridades locais para o esclarecimento do fato.

