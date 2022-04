Idoso morre após bater carro contra poste em Sumaré

Um idoso de 68 anos morreu após bater com seu veículo contra um poste, na manhã desta terça-feira (5), na Estrada Municipal Mineko Ito (Estrada do Barreiro), no bairro Jardim Conceição, em Sumaré.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima conduzia o veículo quando subiu no canteiro central e colidiu contra um poste.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte do idoso no local. Ele não apresentava lesões externas e, segundo o médico que realizou o atendimento, provavelmente, a morte ocorreu devido a um mal súbito.

O caso foi registrado pela Polícia Militar no 3º DP (Distrito Policial) do município como morte suspeita.