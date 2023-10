O corpo de um morador de Sumaré de 75 anos foi encontrado em Passos (MG), na manhã desta quarta-feira (4). O idoso, identificado como Edézio Tomé dos Santos, estava desaparecido desde o último dia 27. Ele tinha sido assassinado com golpes de enxada. Duas pessoas foram presas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Edézio tinha sido visto pela última vez por meio de imagens de segurança. Na ocasião, ele estava na chácara onde morava e trabalhava, no Jardim Viel, em Sumaré. Neste espaço, funcionava uma transportadora.

Edézio Tomé dos Santos morreu aos 75 anos – Foto: Divulgação

As imagens mostram que, na madrugada do dia 27 de setembro, o idoso estava deitado em um colchão, dormindo, no quintal da chácara, quando um homem se aproxima e o acerta com golpes de enxada na cabeça.

Depois, o sujeito sai do campo de visão e, na sequência, retorna, repetindo as agressões, usando outra enxada. Essas informações constam em boletim de ocorrência.

Após as agressões, não é possível ver o que acontece. Isso porque as imagens posteriores ao homicídio foram apagadas do sistema, supostamente pelo dono da chácara e da transportadora que funcionava no local. O proprietário do estabelecimento foi preso preventivamente por esse motivo.

O homicídio teria sido cometido por um caminhoneiro que trabalha para a transportadora. Ele também foi preso. As prisões ocorreram nesta terça.

Segundo o advogado da família da vítima, Adrian Piranga, após a prisão de um dos suspeitos de participação no assassinato, foi possível ter a localização do corpo do idoso, em Passos.

O caminhoneiro teria deixado o corpo nessa cidade durante uma viagem a trabalho, que tinha como destino final a Bahia, para onde viajava transportando uma carga.

Após as prisões preventivas do motorista e do dono da transportadora, o agressor teria confessado que matou Edézio com ao menos 20 enxadadas e que desovou o corpo em Passos, onde também tinha uma entrega a fazer. Ele foi preso quando voltava da Bahia.

Policiais civis de Minas Gerais encontraram o corpo após a informação do suspeito e, até por volta das 13h30, estavam no local aguardando a chegada de um familiar para reconhecimento do corpo. A ocorrência ainda está em andamento.