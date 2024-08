Idoso de 67 anos é assassinado com paulada no Jardim Dall’Orto, em Sumaré

Um idoso de 67 anos foi assassinado com uma paulada na cabeça na manhã desta quinta-feira (1º), no Jardim Dall’Orto, em Sumaré. Trata-se de Orivaldo Dias, que chegou a ser socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, mas não resistiu.

O agressor seria o ex-enteado da vítima, um homem de 42 anos, que foi preso pela PM (Polícia Militar). A confissão dele foi gravada pelas câmeras corporais dos policiais.

Momento em que idoso é atingido por paulada – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

Os policiais tiveram acesso às imagens gravadas por uma câmera de segurança, que mostram o momento em que o suspeito se aproxima da vítima, por volta das 10h30. Dias estava parado na calçada, na Rua Goiatuba, próximo ao número 188, segurando sacolas com compras, quando o homem se aproximou e o atingiu com um pedaço de madeira. A vítima caiu desacordada ao chão.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O idoso foi socorrido à UPA pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu.

Os policiais foram acionados pela equipe médica e em seguida intensificaram o patrulhamento na região do crime. Eles conseguiram localizar o irmão do suspeito, que confirmou a identidade do autor do cirme e disse que ele estaria no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do Residencial Bordon, na mesma cidade. Os policiais seguiram até a unidade e encontraram o homem em frente ao prédio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele foi detido e levado ao 3º Distrito Policial. O delegado Bruno Pupim disse que, durante interrogatório, o suspeito disse que faz tratamento para esquizofrenia. No entanto, ele conseguia relatar os detalhes sobre o crime com clareza.

“Alegou que um dia antes do crime ele teve um desentendimento com o ex-padrasto, porque descobriu que o homem teria agredido a mãe dele. Nesta sexta-feira, quando percebeu que Dias estava, novamente, rondando a casa dele, achou que a vítima havia retornado para matá-lo. Por isso, ele pegou um pedaço de madeira e agrediu o ex-padrasto”, explicou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e depois foi transferido à Cadeia Pública de Sumaré.