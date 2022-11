Idosa de 73 anos procura a polícia após quase ser enforcada pelo filho

Inconformada com as agressões frequentes do filho, um homem de 40 anos, uma idosa, de 73, procurou a Polícia Civil após quase ser enforcada na casa da família, na madrugada deste domingo (13), no Parque General Osório, em Sumaré.

A vítima esteve no plantão policial e registrou a denúncia por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) 24h. Ela relatou que o filho chegou em casa embriagado e ambos discutiram.

Um outro filho dela, que sofre de esquizofrenia, tentou intervir e acabou sendo segurado no pescoço pelo irmão, que estaria descontrolado. A idosa tentou defendê-lo e também quase foi enforcada.

Ela alega que possui diabetes, pressão alta e outras doenças, afirmando que não aguenta mais ficar nessa situação, porque o agressor se recusa a sair de casa.

A Polícia Civil fez o pedido na Justiça da medida protetiva com urgência e o caso será apurado pela DDM da cidade. O suspeito não foi localizado.