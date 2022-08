Hospital Estadual Sumaré será referência contra varíola dos macacos

O HES (Hospital Estadual Sumaré), da Unicamp, será referência na região para o tratamento de casos graves de pessoas contaminadas com a varíola dos macacos. O anúncio foi realizado pelo Governo de São Paulo, nesta quinta-feira (4).

O plano de enfrentamento ao vírus terá a coordenação integrada das secretarias estaduais da Saúde e também de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.

De acordo com o Estado, a ação inclui 93 hospitais estaduais e maternidades que serão referência em casos mais graves, com necessidade de internação de pacientes e leitos de isolamento ou UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Entre as unidades hospitalares estão, além do HES, o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, o Hospital Regional de Jundiaí e o Hospital Regional de Piracicaba.

O plano de enfrentamento também inclui protocolos de diagnóstico e assistência, rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância genômica, serviço de orientação 24h para profissionais de saúde, intensificação de ações de capacitação e criação do Centro de Controle e Integração formado por 24 especialistas.

CASOS.

Até esta quinta-feira, a RPT havia confirmado dois casos do vírus. O primeiro foi em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 15 de julho, de um homem de 30 anos. Ele foi acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do município e não apresentava histórico de viagem ao exterior.

O segundo caso foi confirmado no último dia 27, em Americana, de um homem de 27 anos. Ele também estava sendo monitorado pela vigilância e pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia), também sem histórico de viagem ao exterior e contato com viajantes.