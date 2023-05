Hospital Estadual Sumaré dobra leitos e pode fazer 500 cirurgias pediátricas por ano

O HES (Hospital Estadual Sumaré) dobrou a capacidade de atendimento da enfermaria pediátrica, que era de dez vagas e passou para 20. O governador em exercício, Felicio Ramuthv (PSD), e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, estiveram em Sumaré nesta quarta-feira (10) e anunciaram que a unidade poderá realizar até 500 cirurgias pediátricas por ano e assim contribuir para diminuir a fila de cirurgias eletivas.

A visita do governador em exercício foi acompanhada pelo prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, pelo deputado estadual Dirceu Dalben e pelo presidente da câmara, Helio Silva, todos do Cidadania; do vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), além de vereadores e diretores regionais de saúde.

Governador em exercício, Felicio Ramuth esteve em Sumaré nesta quarta-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com o governo estadual, houve o investimento de R$ 3,1 milhões na ampliação do atendimento de saúde infantil.

“As novas vagas já foram disponibilizadas e inclusive as cirurgias retomadas. No passado foi necessária a destinação dessas vagas para outros atendimentos durante a pandemia (Covid-19), mas agora já foram retomadas”, explica o governador em exercício.

Segundo ele, a abertura de novos leitos vem ao encontro da proposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que prevê a regionalização da saúde.

“Estamos fazendo um mapeamento das unidades e hospitais que poderão ser ampliados com a ajuda do Governo do Estado e depois estudar se há a necessidade da construção de outros hospitais”, acrescentou Ramuth.

O prefeito destaca a importância da reabertura de leitos. “Era uma luta antiga para a retomada dos leitos junto com vereadores. Passamos um período difícil, mas agora podemos retomar os cuidados com nossos filhos e nossas crianças”, disse Luiz Dalben.

Já Dirceu Dalben diz que está levando a discussão em torno da necessidade da implantação de um hospital metropolitano e da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) na região. “Percebemos que o governador tem aberto espaço para as propostas para Sumaré e reunião”, afirma.

Além da ampliação para 20 leitos clínicos, o HES possui seis UTIs pediátricas, 12 leitos de UTI neonatal e dez vagas semi-intensivas de atendimento neonatal.