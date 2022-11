Hospital de Sumaré é o primeiro em ranking de serviço público

O HES (Hospital Estadual de Sumaré) foi escolhido como o melhor do serviço público, de acordo com ranking do Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde). A instituição aparece entre as mais eficientes, bem avaliadas pelos usuários e que se destacam pela qualidade e segurança proporcionada aos pacientes.

A iniciativa tem a parceria da Opas/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde), IES (Instituto Ética Saúde) e ONA (Organização Nacional de Acreditação). Segundo o Ibross, em segundo lugar, empatados, ficaram o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, e o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcantara, de Fortaleza, no Ceará. O terceiro foi o Hospital Estadual de Diadema, que fica na Grande São Paulo.

“A intenção com esse reconhecimento inédito é estimular ainda mais que os hospitais públicos brasileiros busquem cada vez mais aperfeiçoar seus serviços e mecanismos de gestão, ganhando em eficiência, resolutividade e qualidade à população usuária do SUS”, afirma o presidente do Ibross, Flávio Deulefeu.

O diretor-superintendente do HES, Maurício Wesley Perroud Júnior enfatizou que o hospital é uma parceria da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) com a Secretaria de Estado de Saúde. A gestão também tenta trazer outras áreas da universidade para estudar o funcionamento da unidade. “A gente tem aluno de engenharia, ciências exatas, humanas, entre outros”, explica.

O prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) comemorou a indicação. “Meus parabéns à Unicamp, aos gestores e aos os profissionais que, com amor e dedicação, tornam a unidade uma referência internacional em qualidade e humanização do SUS!”, destaca.