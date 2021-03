Honda suspende produção em Sumaré por duas semanas

A montadora Honda vai suspender a produção na unidade de Sumaré por duas semanas em função do agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As fábricas de Sumaré e Itirapina estarão com as atividades suspensas a partir de 30 de março, com previsão de retorno em 12 de abril.

“Diante do agravamento da pandemia da covid-19 em diversas regiões do país, com o objetivo de contribuir com as medidas para redução da circulação de pessoas e, considerando os impactos dessa situação em toda a cadeia produtiva, a Honda Automóveis do Brasil informa a parada temporária de suas linhas de produção de automóveis”, explicou a empresa.

O formato de compensação das horas não trabalhadas no período está em negociação com o sindicato, de acordo com a montadora.

“A Honda reforça que as medidas adotadas visam preservar a saúde e segurança das pessoas. Além disso, a empresa segue empenhada em minimizar os impactos da pandemia em sua cadeia de valor, bem como os inconvenientes ao consumidor”, disse a empresa.

Em março do ano passado, a empresa já havia suspendido a produção em função da pandemia.

Além da Honda, Volkswagen, Nissan, Toyota e Renault, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, anunciaram a suspensão temporária da produção em decorrência da crise sanitária.