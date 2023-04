Honda abre inscrições para curso de formação para jovens de Sumaré

Curso será aplicado no Centro de Treinamento Honda, localizado na unidade da empresa na cidade - Foto: Divulgação

A Honda, fabricante japonesa de automóveis que tem unidade administrativa em Sumaré, abriu inscrições para o Curso de Formação de Profissionais. O projeto, que visa atender jovens de 18 a 20 anos da cidade que estão em situação de vulnerabilidade social, tem 15 vagas abertas e será feito em parceria com a prefeitura do município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, serão 800 horas de treinamento e os candidatos selecionados receberão aulas teóricas e práticas de mecânica de automóveis e motocicletas. Os temas envolvem metrologia, elétrica, revisões, inspeção periódica, capacitação em técnicas de vendas, consórcio e serviços financeiros.

Além disso, estão inclusos na carga horária das aulas módulos de orientação sobre saúde, relações familiares, informática, trabalho, meio ambiente, segurança no trânsito e a importância do trabalho voluntário. O curso será aplicado no Centro de Treinamento Honda, localizado na unidade da empresa na cidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As inscrições gratuitas para o processo seletivo tiveram início nesta segunda-feira (3) e se estenderão até o dia 23 deste mês. Interessados devem estar cursando ou terem concluído o ensino médio recentemente. As inscrições podem ser feitas ao preencher um formulário online disponibilizado pela Honda.

Os alunos passarão por prova online de português, matemática, atualidade, ciências da natureza e redação. O candidato receberá informações sobre o dia e horário da prova via e-mail, após confirmar a inscrição. Depois da avaliação, os candidatos selecionados terão dinâmicas de grupo, acompanhadas por psicóloga, além da entrevista final. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco