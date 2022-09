Homem tenta pedir ajuda em bar, mas é arrastado por criminosos e morto

Um homem de 27 anos foi assassinado em Sumaré, no Jardim Picerno 1, na noite desta quinta-feira (15). A vítima, identificada como Bruno Iago Bispo dos Santos, chegou a pedir socorro em um bar, mas foi levado pelos criminosos antes de conseguir ajuda.

Proprietário do bar relatou à PM (Polícia Militar) que, por volta de 21h, Bruno entrou no estabelecimento vestindo apenas camiseta e cueca e, segurando um celular em mãos, pedia ajuda pois, segundo ele, estava sendo perseguido por ao menos cinco pessoas.

Dono do estabelecimento relatou ainda que, como a abordagem foi feita à mulher dele, ele se assustou e atingiu Bruno com um banco. Ele disse ainda que, logo em seguida, um grupo de pessoas entrou no estabelecimento, pegou a vítima e a arrastou para um terreno baldio, onde ela foi encontrada de bruços, com um ferimento na nuca e já sem vida.

O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré como homicídio e as causas do crime serão investigadas pela Polícia Civil.