Homem tenta fugir da PM, bate em muro e acaba preso com 36 kg de cocaína

Um homem foi preso com 36 quilos de cocaína na madrugada desta sexta-feira (14), em Sumaré. Antes de ser detido, ele tentou fugir da PM (Polícia Militar), que iniciou a perseguição em Paulínia, e só parou após bater o seu carro contra o muro de uma residência no Jardim Progresso, no município sumareense.

Os 36 quilos de cocaína estavam sendo transportados dentro de um gol – Foto: Divulgação

De acordo com a PM, por volta de 5h, os militares viram um Gol sendo conduzido em alta velocidade pela estrada municipal de Paulínia (PLN-86), próximo ao Condomínio Cancioneiros e por esse motivo resolveram abordar o condutor.

Foram emitidos sinais luminosos e sonoros para que motorista parasse o veículo, mas ele não obedeceu. A polícia então deu início ao acompanhamento e o motorista, em alta alta velocidade, tentou fugir, indo para o município de Sumaré, onde só parou o veículo após bater contra o muro de uma residência na Rua Antônio Francisco Filho, no Parque Progresso.

Suspeito fugiu de Sumaré e só parou após bater contra o muro de uma casa na Rua Antônio Francisco Filho, no Parque Progresso. – Foto: Divulgação

Após a colisão, o homem ainda tentou fugir a pé, sendo alcançado pelos PMs. Dentro do Gol eles encontraram diversos sacos de lixo contendo pacotes de cocaína, que pesaram no total 36 quilos.

Questionado, o suspeito informou que tinha sido contratado por R$ 4 mil para transportar o entorpecente. Não foi informado, no entanto, a origem ou o destino da droga. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e fica à disposição da justiça.