Homem tenta empréstimo com documento falso e é preso em Sumaré

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), em uma agência do Banco do Brasil

Um homem foi preso em flagrante após tentar fazer um empréstimo apresentando documento de identidade falso, em Sumaré. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (22), em uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Sete de Setembro.

A PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de atitude suspeita no interior do banco. No local, um funcionário informou a equipe sobre a desconfiança de que o cliente poderia estar apresentando um documento falso na tentativa de fazer um empréstimo.

Ao ser questionado durante a abordagem policial, o suspeito confessou que o documento não era verdadeiro e que tentava aplicar um golpe na agência. O homem ainda confessou que o documento foi comprado em São Paulo, capital.

Em seguida, foi identificado e apresentado o documento de identidade verdadeiro do homem, que foi preso em flagrante e teve seus pertences confiscados. A ocorrência foi apresenta no 1º Distrito Policial de Sumaré.