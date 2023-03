Rapaz perde R$ 4,5 mil em golpe da falsa venda de veículo em Sumaré

Um homem caiu no golpe da falsa venda de veículo nesta sexta-feira (10), em Sumaré. A vítima perdeu R$ 4,5 mil achando que estava comprando um carro modelo Volkswagen Gol 1997.

A vítima tentou comprar o veículo após ver um anúncio do mesmo por R$ 5 mil no Facebook. A negociação aconteceu entre a esposa do comprador e a suposta esposa do vendedor, de nome Nicole.

A vítima fez um pagamento de R$ 4,5 mil em nome de Billa Santos Batista e marcou o endereço para ver o veículo. O encontro seria com o dono do carro, até então conhecido como Daniel.

No entanto, ao entrar em contato com o verdadeiro proprietário para marcar o encontro, a vítima foi informada que o carro, na verdade, estava sendo vendido por R$ 9 mil. Foi quando que ambos perceberam o golpe.

O proprietário do Gol, por sua vez, também estava em tratativas com o indivíduo que dizia se chamar Daniel, que dizia que ia comprar o veículo para passar para o homem de 29 anos, com quem supostamente teria uma dívida de terreno.

Daniel informou que, caso o homem aprovasse o veículo, faria um Pix de R$ 9 mil e assim o dono do veículo poderia entregar as chaves do carro diretamente à vítima do golpe.

O rapaz que perdeu os R$ 4,5 mil não conseguiu mais contato com Daniel após a transferência do valor. O dono do veículo não fez a transferência do documento do carro, que continua em sua posse.