Homem morre após ser prensado por elevador de empresa em Sumaré

Renato Varoni prestava serviço de manutenção no local por meio de uma empresa terceira - Foto: Reprodução

Um homem de 38 anos morreu na tarde desta terça-feira (3), após ser prensado por um elevador na Empresa Honda, em Sumaré.

A vítima, identificada como Renato Varoni, era funcionário da Atlas Schindler e prestava serviço de manutenção no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Renato fazia a manutenção em um elevador do restaurante da área de produção, conhecido como elevador de “carga suja” quando, por volta de 11h45, um outro elevador, conhecido por “carga limpa”, subiu e prensou o corpo da vítima contra uma coluna de concreto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o médico socorrista constatou o óbito de Renato às 12h03. Equipes da Perícia da Polícia Civil estiveram presentes e após registro dos fatos, o corpo do trabalhador foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Em nota, a Honda lamentou profundamente o acidente e afirmou que está colaborando com as investigações.

Também em nota, a Atlas Schindler externou “profundo pesar pelo falecimento de um integrante de seu quadro de colaboradores”. A empresa informou ainda que está colaborando com as investigações em curso e que a companhia se solidariza com parentes e amigos, tendo como prioridade prestar todo apoio necessário à família.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as investigações serão conduzidas pelo 3° DP (Distrito Policial) de Sumaré.