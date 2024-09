Homem morre esfaqueado durante confusão em Sumaré

Durante uma confusão, um autônomo de 52 anos, identificado como Reinaldo Pereira da Silva, morreu neste sábado (31), em Sumaré, após ser esfaqueado por um auxiliar administrativo de 25 anos, que foi preso em flagrante momentos depois do crime.

Caso foi registrado no plantão policial de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo relatos de uma testemunha, por volta das 19h, ela e o seu marido discutiam com a vítima na Rua Denilson de Oliveira, no Jardim Minezzota, região do Nova Veneza. Reinaldo estaria com uma faca nas mãos.

Ainda de acordo com a mulher, em determinado momento da briga, seu sobrinho se aproximou e, ao ver o autônomo com a faca nas mãos, interveio na discussão, tomou a arma branca e golpeou Reinaldo diversas vezes, fugindo na sequência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito do autônomo no local. A PM (Polícia Militar) encontrou o autor das facadas no bairro Santa Clara, após uma denúncia anônima. Levado ao plantão policial, o auxiliar administrativo ficou preso em flagrante por homicídio.

As motivações da discussão não foram divulgadas no boletim de ocorrência, e as investigações sobre esse caso serão conduzidas pelo 4° DP (Distrito Policial) do município.